Спаллетти: «Этот состав „Интера“ может выиграть Серию А»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что его команда располагает достаточными человеческими ресурсами, чтобы побороться за победу в чемпионате Италии.

«Начинается трудная часть сезона, потому что нам нужно удержаться в лидирующей группе. Вскоре мы поймем, хватит ли нам ресурсов для достижения цели. В январе посмотрим, нужно ли будет усилить команду, но нет смысла делать покупки ради покупок. Я доволен своими футболистами.

Когда вы спрашиваете меня о зимнем трансферном окне, то я больше опасаюсь, что кто-то уйдет. Думаю, этот состав может выиграть Серию А».

«Интер» отстает от лидирующего «Наполи» на 5 очков, но имеет в запасе матч с «Вероной». В свою очередь, неаполитанцы сегодня обыграли «Сассуоло» (3:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте