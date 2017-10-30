Озил: «Надеюсь, Ляказетт достигнет успехов Бензема»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сравнил своего партнера по команде Александра Ляказетта с нападающим «Реала» Каримом Бензема.

«Думаю, игра Ляказетта отличается от Бензема. Но надеюсь, что он достигнет таких же успехов, как и Карим. У Ляказетта есть голова на плечах, он много работает. Надеюсь, ему удастся догнать Бензема по голам за сборную Франции».

Бензема, который уже долгое время в сборную не вызывается, забил 27 голов за «трехцветных».

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