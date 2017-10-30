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Тебас: «ПСЖ не должен допускаться к еврокубкам»

сегодня, 11:10

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что французский ПСЖ нельзя допускать к еврокубкам, поскольку клуб нарушает правила финансового fair play.

«У ПСЖ доходы напрямую или косвенно связаны с Катаром, они превосходят доходы даже „Манчестер Юнайтед“. Французский клуб продолжает всех обманывать. Считаю, что парижане не должны допускаться к еврокубкам. Если мы понимаем, что они в течение всего сезона нарушают экономические правила, то почему бы их не исключить? Если велосипедист уличен в допинге, его тут же дисквалифицируют. Также я полагаю, что контроль должен осуществляться до старта соревнований, а не после. Если ПСЖ дойдет до финала Лиги чемпионов, а только потом к нему применят санкции, это нанесет ущерб всем другим клубам».

Тебас уже не впервые выступает с резкой критикой ПСЖ.

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Все комментарии
-Джек Потрошитель-
сегодня в 11:34
    Mr_Tim
    сегодня в 11:34
    Че он чужие деньги считает.. раз ФИФА дает добро клубу(ПСЖ) играть значит все норм
    Адвокат 76
    сегодня в 11:33
    Это глупость.
    Майкл59ru
    сегодня в 11:16
    Всё правильно. Законы одни для всех и все должны их соблюдать,не важно сколько у тебя денег. Если катарским шейхам позволено всё то возникает резонный вопрос,зачем вообще нужен этот финансовый fair play. Отменить и пускай каждый клуб делает что хочет и покупает кого хочет. Всё равно из этого ничего хорошего и путного не выйдет и ПСЖ это наглядно показывает)
    Saang
    сегодня в 11:14
    Тебас, ты дятел?
    Don trambon
    сегодня в 11:13
    Как там говорится?

    Пока не доказано не и*ёт, что сказано (с) Нассер Аль-Хелаифи
    M.S.
    сегодня в 11:12
    Собака лает - караван идёт.
    RDeanW
    сегодня в 11:11
    у вас у самих в лиге каталонско-катарский мешок сидит. с ним разберитесь сначала
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