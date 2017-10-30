Тебас: «ПСЖ не должен допускаться к еврокубкам»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что французский ПСЖ нельзя допускать к еврокубкам, поскольку клуб нарушает правила финансового fair play.

«У ПСЖ доходы напрямую или косвенно связаны с Катаром, они превосходят доходы даже „Манчестер Юнайтед“. Французский клуб продолжает всех обманывать. Считаю, что парижане не должны допускаться к еврокубкам. Если мы понимаем, что они в течение всего сезона нарушают экономические правила, то почему бы их не исключить? Если велосипедист уличен в допинге, его тут же дисквалифицируют. Также я полагаю, что контроль должен осуществляться до старта соревнований, а не после. Если ПСЖ дойдет до финала Лиги чемпионов, а только потом к нему применят санкции, это нанесет ущерб всем другим клубам».

Тебас уже не впервые выступает с резкой критикой ПСЖ.

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