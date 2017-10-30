Венгер не сомневается в самоотдаче Санчеса в матчах за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не сомневается, что нападающий «канониров» Алексис Санчес добросовестно выполняет свою работу, хотя его контракт с лондонцами истекает летом и, скорее всего, не будет продлен.

«Санчес хочет забить и очень расстраивается, как и все атакующие игроки, если это сделать не удается. Я не беспокоюсь об этом, потому что чилиец много работает, а голы придут.

Я не сомневаюсь в его самоотдаче в играх за команду. У каждого футболиста есть социальный контракт с остальной частью коллектива. Если ты перестаешь уважать своих партнеров, то трудно вообще назвать это игрой в футбол».

В текущем сезоне Санчес забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 7 матчах АПЛ. По слухам, летом игрок может перебраться в «Манчестер Сити».

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