Почеттино: «Кейн чувствует, что сможет сыграть с „Реалом“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал возможное участие нападающего «шпор» Харри Кейна в ближайшем матче Лиги чемпионов с «Реалом». Англичанин продолжает восстановление после своей травмы.

«Мы посоветуемся с врачами и примем самое оптимальное решение. Это не последняя игра сезона или финал турнира, после которого следовал бы отдых. Оценим состояние Кейна и тогда решим. У меня хорошее предчувствие, но оно обусловлено ощущениями Харри, а не моими собственными».

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