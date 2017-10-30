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«Вердер» уволил главного тренера

сегодня, 13:51

«Вердер» отправил в отставку своего главного тренера Александера Нури. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды. К ближайшей встрече против «Айнтрахта» команду будет готовить Флориан Кофельдт, занимающий должность наставника резервистов U-23.

Нури, перед сезоном продливший контракт с бременцами, возглавлял команду с прошлой осени. После 10 туров в чемпионате Германии «Вердер» занимает 17-е место с 5 очками.

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Все комментарии
ARMENIAN ответил Mоnоlo
сегодня в 14:19
Mоnоlo:
Жаль Вердер. Раньше было так приятно смотреть на них, а сейчас без слез не взглянишь.
видимо вы слишком близко к сердцу всё воспринимаете...
Гус Пойет
сегодня в 14:17
После такого старта неудивительно
DVOK68
сегодня в 14:06
Давно пора было сделать это.
Mоnоlo
сегодня в 14:04
Жаль Вердер. Раньше было так приятно смотреть на них, а сейчас без слез не взглянишь.
ДСА
сегодня в 14:01
Хуже только Кельн.
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