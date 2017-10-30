«Вердер» уволил главного тренера

«Вердер» отправил в отставку своего главного тренера Александера Нури. Такое решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды. К ближайшей встрече против «Айнтрахта» команду будет готовить Флориан Кофельдт, занимающий должность наставника резервистов U-23.

Нури, перед сезоном продливший контракт с бременцами, возглавлял команду с прошлой осени. После 10 туров в чемпионате Германии «Вердер» занимает 17-е место с 5 очками.

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