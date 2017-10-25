Бывший хавбек «Барселоны» Габри возглавил «Сьон»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Аякса» Габри стал новым наставником швейцарского «Сьона». До этого 38-летний специалист тренировал молодёжную команду «Барселоны».

После 12 туров чемпионата Швейцарии «Сьон» занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего в Суперлиге «Янг Бойз» на 13 очков. До прихода Габри команду возглавлял итальянский тренер Паоло Трамеццани.

Напомним, с февраля 2016 года за «Сьон» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин.

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