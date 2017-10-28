Новым тренером «Метца» стал экс-наставник «Монпелье» Хантц

«Метц» определился с кандидатурой нового главного тренера на замену уволенному Филиппу Хиншбергеру. Им стал бывший наставник «Монпелье» Фредерик Хантц. До этого 51-летний специалист работал в «Бастии».

Руководство «Метца» приняло решение о переменах в результате неудовлетворительных результатов — в 10 турах чемпионата Франции клуб одержал лишь одну победу и девять раз проиграл.

Le @FCMetz tient officiellement son nouvel entraîneur ce samedi 28 octobre : il s'agit de Frédéric Hantz !➡️https://t.co/rZSuHS0ce6 pic.twitter.com/Z5wyuCN73N — FC Metz ☨ (@FCMetz) 28 октября 2017 г.

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