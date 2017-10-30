Зобнин вызван в сборную России на матчи с Аргентиной и Испанией

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45). Обращает на себя внимание вызов хавбека «Спартака» Романа Зобнина, который с июня не выходил на поле после тяжелой травмы колена.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все - «Локомотив» Москва), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

В списке возможны изменения.

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