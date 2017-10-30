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Зобнин вызван в сборную России на матчи с Аргентиной и Испанией

сегодня, 15:17

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября, Москва, 16:00) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург, 21:45). Обращает на себя внимание вызов хавбека «Спартака» Романа Зобнина, который с июня не выходил на поле после тяжелой травмы колена.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Кельн» Германия), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – «Спартак» Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все - «Локомотив» Москва), Антон Швец («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

В списке возможны изменения.

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Все комментарии
бундер
сегодня в 16:09
Усатый умом поехал?
Рома, не смей ехать!
VIC2
сегодня в 16:09
Это что, шутка такая?
Мигалков
сегодня в 16:07
Надеюсь Черчесов не собирается использовать Зобнина в ближайших матчах сборной. Мозги же есть у человека?!
Tommy Lee
сегодня в 16:03
Рауш? Два очка Кёльна и -15 за десять матчей очень красноречиво говорят об обороняющихся качествах этого защитника.
kilot11
сегодня в 16:00
усатый вратарей не видит чтоли , кроме этих колек ((
kilot11
сегодня в 15:57
заааачеем так рано то???
denmig
сегодня в 15:57
Он ещё не долечился а уже в сборную! - совсем там не думают!
Tommy Lee
сегодня в 15:55
В защите кроме Фернандеса и Джикии полный атас.
drug01
сегодня в 15:54
Почему нет Дзюбы?
Эксперт Зенита
сегодня в 15:53
Как бы кузяев со смольниковым,как говорит Гена Орлов,не стали бы петушиться.
romarez ответил Казанский
сегодня в 15:53
Казанский:
У нас в сборной много невезучих((
ага, 97 % ! Кроме Акинфеева конечно!
Эксперт Зенита
сегодня в 15:50
сказочный состав
за ответил Адвокат 76
сегодня в 15:49
Адвокат 76:
Пусть окунётся в атмосферу, которая творится в сборной, это будет полезно для него.
это что, лечебные ванны, чтоб туда окунуться? или крещенская прорубь?
матос
сегодня в 15:47
рано Ромку вызвали , надеюсь играть не будет.
кто лоббирует в сб КониФея? у нас иных киперов типо нет?
Адвокат 76
сегодня в 15:45
Пусть окунётся в атмосферу, которая творится в сборной, это будет полезно для него.
Казанский ответил romarez
сегодня в 15:44
romarez:
Васин хороший футболер - только не везучий(
У нас в сборной много невезучих((
777dimon86
сегодня в 15:44
Дайте пацану восстановиться нормально!
за
сегодня в 15:44
Зачем восстанавливающегося после травмы крестов парня звать в товарняк?
Черчесов, опомнись!! Дай человеку восстановиться!!!
RussianHorse ответил Мяучeло
сегодня в 15:42
Мяучeло:
Вот и хорошо) С возвращением в армейский строй, Дзага! ЦСКА летит в Швейцарию в практически оптимальном составе. В важнейшем матче должны играть все лучшие!
Я конечно понимаю, что ты хочешь соскочить с премодерации, но через чур адекватность в твоём исполнении - перебор)
самуил кац 1
сегодня в 15:40
Тем, что горячий осетинский парень вызывает в сборную Зобнина, который полгода, считай, даже за клуб не играл и не вызывает Денисова, лучшего , однозначно, российского опорника, еще раз ясно говорит всем о его тренерском уровне - *овно полное !
romarez ответил Казанский
сегодня в 15:39
Казанский:
Васин-это похороны сборной
Васин хороший футболер - только не везучий(
romarez
сегодня в 15:37
В сбор сейчас все ЛОКО с Палычем надо....наведут там шороху)))
Казанский
сегодня в 15:36
Васин-это похороны сборной
romarez
сегодня в 15:35
Зобнина в сбор?
А не в товарнике ли он кресты рванул?
Зобнину бы на замену в Спартаке пока....
romarez ответил MALOVAR
сегодня в 15:34
MALOVAR:
Спросите кого не хватает? Ещенко,конечно же. Сумасшедший отрезок выдал парень,зря не взяли
у него травма
sir-5
сегодня в 15:34
"Информаторы" ну и где Денисов???? "..и никакой силой его нельзя стронуть,скорей Нептун слезет со своего трона!"
MALOVAR
сегодня в 15:34
Опа,опа ,стоп... а где Селихов? что за невростеников набрали??? ааааа
первый орет на защитников ,второй боится мяча,третий включил игрочишку и косячит ... непонятно
Мяучeло
сегодня в 15:33
Вот и хорошо) С возвращением в армейский строй, Дзага! ЦСКА летит в Швейцарию в практически оптимальном составе. В важнейшем матче должны играть все лучшие!
Василий 50
сегодня в 15:32
Нужно попытаться отскочить от матчей за сборную в 2017 году.
Лучше постепенно набирать игровые кондиции, а не форсировать подготовку.
MALOVAR
сегодня в 15:32
Спросите кого не хватает? Ещенко,конечно же. Сумасшедший отрезок выдал парень,зря не взяли
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