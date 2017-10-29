«Ростов» представил видео о матче со «Спартаком»

«Ростов» на своем YouTube-канале выложил видео о матче с московским «Спартаком», который завершился вничью со счетом 2:2.
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«Ростов» на своем YouTube-канале выложил видео о матче с московским «Спартаком», который завершился вничью со счетом 2:2.
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