ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым

ЦСКА отправился в Швейцарию на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». В составе делегации присутствует и полузащитник Алан Дзагоев, вернувшийся в общую группу «армейцев» несколько дней назад.
Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени.
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С Глушаком в баню,с Промесом в домино...воздух,питание...Вартапетов....
Глядишь к весне как огурчик будет.
С Глушаком в баню,с Промесом в домино...воздух,питание...Вартапетов....
Глядишь к весне как огурчик будет.
Загонят парня патриотическими призывами.
Загонят парня патриотическими призывами.
Потому что мы одна семья)
ЦСКА в сердце навсегда!
Потому что мы одна семья)
ЦСКА в сердце навсегда!