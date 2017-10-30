ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым

ЦСКА отправился в Швейцарию на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». В составе делегации присутствует и полузащитник Алан Дзагоев, вернувшийся в общую группу «армейцев» несколько дней назад.

Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени.

Новая неделя началась для красно-синих с аэропорта 🛫



Вылетаем бортом @aeroflot в Базель 🇨🇭 на матч @ChampionsLeague! pic.twitter.com/xrjmqcAgGe — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 октября 2017 г.

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