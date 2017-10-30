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ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым

сегодня, 10:17
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКАЗавтра в 22:45 Не начался

ЦСКА отправился в Швейцарию на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». В составе делегации присутствует и полузащитник Алан Дзагоев, вернувшийся в общую группу «армейцев» несколько дней назад.

Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени.

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Все комментарии
sir-5 ответил морозз
сегодня в 11:31
морозз:
Помню слова Ганчаренко о том, что он теперь знают как лечить Дзагоева и в чём проблема его травмы! Результат говорит о совершенно противоположенном состоянии, происходят два действия со стороны Дзагоева...выход на поле в старте и замена на 26 минуте из за той же травмы!
Намедни я прочитал на каком-то ресурсе врача спортивной медицины.Он говорит,что причина огромного количества "неожиданных"подобных травм в нашем футболе-нарушение баланса развития разных групп мышечных тканей. Одни закачивают,особенно для восстановления после травмы,делая их короткими(не эластичными),а другие не выдерживают перераспределения нагрузки. Так что зря китайца вы не слушали и выгнали,и другие-тоже.
sir-5 ответил Сергей Саныч
сегодня в 11:26
Сергей Саныч:
Ему бы в Торасовке отлежаться пару месяцев. С Глушаком в баню,с Промесом в домино...воздух,питание...Вартапетов.... Глядишь к весне как огурчик будет.
Если уж в Тарасовку,то с Зе Луишем на пару расслабляться надо.Он у вас тоже хроник,мышцами живота мается беспричинно.
SHMEL
сегодня в 11:20
Хоть и боязно за наших парней,но мы не привыкли отступать.Не нужно ныть,а нужно обыгрывать швейцарцев.Удачи ЦСКА,ждем победы!
Сергей Саныч ответил sir-5
сегодня в 11:20
sir-5:
Саныч,не волнуйся,это Гончар шуткует.В Тулу он тоже его возил.Просто чтобы товарищи по команде не забыли Дзагоева,а он -их.
Ему бы в Торасовке отлежаться пару месяцев.
С Глушаком в баню,с Промесом в домино...воздух,питание...Вартапетов....
Глядишь к весне как огурчик будет.
морозз
сегодня в 11:17
Помню слова Ганчаренко о том, что он теперь знают как лечить Дзагоева и в чём проблема его травмы! Результат говорит о совершенно противоположенном состоянии, происходят два действия со стороны Дзагоева...выход на поле в старте и замена на 26 минуте из за той же травмы!
time out ответил VIPded
сегодня в 11:16
VIPded:
Удачи ЦСКА!!! Сухих ворот Игорю!!!
Пусть выигрывают, но только не на сухую. Рекорд поблекнет.
time out ответил Serge Boykov
сегодня в 11:12
Serge Boykov:
Как бы мы не играли,мы всегда будем поддерживать команду и верить что победим! Потому что мы одна семья) ЦСКА в сердце навсегда!
Ты словно в последний путь цска отправил. Я от этой речи аж прослезился. Мы тоже сохраним память о цска в наших сердцах навсегда.
VIPded
сегодня в 11:06
Удачи ЦСКА!!! Сухих ворот Игорю!!!
Брулин
сегодня в 11:03
Удачи армейцы!!!Ждём от Вас победы.
Obdulio Varela
сегодня в 11:02
Дзаги конягам явно не хватает
sir-5 ответил Василий 50
сегодня в 10:57
Василий 50:
Может это Дзагоев отправился вместе с ЦСКА?
Это уже вопрос о первичном и вторичном. Автор думает так,его право.
sir-5 ответил Сергей Саныч
сегодня в 10:56
Сергей Саныч:
По хорошему ему до весны надо отлежаться. Загонят парня патриотическими призывами.
Саныч,не волнуйся,это Гончар шуткует.В Тулу он тоже его возил.Просто чтобы товарищи по команде не забыли Дзагоева,а он -их.
самуил кац 1
сегодня в 10:53
Интересно, сколько он будет лечиться после Базеля ?
Vadik
сегодня в 10:51
Удачи ЦСКА! Возвращайтесь с победой!
drive45
сегодня в 10:50
Удачи ЦСКА на выезде, групповой этап должны преодолевать.
time out
сегодня в 10:49
Напросился на экскурсию. Надоело в конюшне скучать. Хочет за кордоном на халяву побывать. Когда это еще будет?
sir-5
сегодня в 10:48
Вечно ранетого турыста взяли с собой.
Académica de Coimbra ответил obana777
сегодня в 10:46
obana777:
А Дзагоев еще не ушел с футбола?
Ушел, но в Базель поехал.
obana777
сегодня в 10:45
А Дзагоев еще не ушел с футбола?
Сергей Саныч
сегодня в 10:45
По хорошему ему до весны надо отлежаться.
Загонят парня патриотическими призывами.
Serge Boykov
сегодня в 10:43
Как бы мы не играли,мы всегда будем поддерживать команду и верить что победим!
Потому что мы одна семья)
ЦСКА в сердце навсегда!
Т34
сегодня в 10:41
...В составе делегации присутствует и полузащитник Дзагоев.... Играть некому, половина делегатов и те только присутствуют.
Аргeнтинeц
сегодня в 10:31
Дзагоевым отправился в Базель на шоппинг
Василий 50
сегодня в 10:30
Может это Дзагоев отправился вместе с ЦСКА?
шацк
сегодня в 10:30
Удачи армейцам, обязательно надо побеждать!
Don trambon
сегодня в 10:27
В качестве зрителя или как?
Некошерная свинья
сегодня в 10:21
Зачем они этот балласт с собой таскают? Новый же кумир есть - витька васин.
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