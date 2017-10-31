ПСЖ снова нацелился на Вендела, которым летом интересовался ЦСКА

«Пари Сен-Жермен» всё ещё нацелен на покупку полузащитника «Флуминенсе» Вендела, информирует источник. Сообщается, что 20-летний бразилец рассматривается парижанами как футболист, способный подменить Марко Верратти.

На счету Вендела в текущем сезоне чемпионата Бразилии 4 гола и 2 результативные передачи в 26 матчах. В услугах игрока также заинтересованы «Порту», «Бенфика» и «Аякс». Этим летом на Вендела претендовали ЦСКА и «Манчестер Сити».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте