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«Эвертон» нацелился на нападающего «Бешикташа»

сегодня, 16:22

По сообщениям английской прессы, «Эвертон» намерен заключить контракт с нападающим «Бешикташа» Дженком Тосуном. Утверждается, что руководство клуба уже связалось с отцом 26-летнего футболиста, который представляет интересы своего сына. Ориентировочная стоимость игрока составляет 24 миллиона евро. Помимо «Эвертона» за Тосуном также следит «Ньюкасл»

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Serge Boykov
сегодня в 16:30
Вот в это я ещё поверю,но не в слух про Алексиса Санчеса!
Кстати и тут у футболиста отец выступает как агент! Пример отца Неймара заразителен...клубы должны быть начеку!
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