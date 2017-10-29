«Эвертон» нацелился на нападающего «Бешикташа»

По сообщениям английской прессы, «Эвертон» намерен заключить контракт с нападающим «Бешикташа» Дженком Тосуном. Утверждается, что руководство клуба уже связалось с отцом 26-летнего футболиста, который представляет интересы своего сына. Ориентировочная стоимость игрока составляет 24 миллиона евро. Помимо «Эвертона» за Тосуном также следит «Ньюкасл».

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