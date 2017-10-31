Карпин - в списке претендентов на тренерское кресло «Ахмата»

После отставки Олега Кононова в СМИ появилась информация о том, что пост главного тренера «Ахмата» может занять Рашид Рахимов, в прошлом уже руководивший грозненским клубом.
Однако на вакансию претендуют и другие специалисты, и одной из наиболее интересных кандидатур является экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин.
Руководство «Ахмата» минувшим летом вело переговоры с Карпиным. Не исключено, что Валерий Георгиевич, недавно заявивший о возвращении в футбол, может рассматриваться как преемник Кононова.
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Это ДЕШЕВЫЙ пиар!
Первые три игры старта чемпионата Ахмат сыграл на УРА!, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатилось ВНИЗ!
Видно, что Кононову не удалось исправить ситуацию!
Надо время, а его тренеру не дают!
Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза!
Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат.
Команда была на виду и ВВЕРХУ!
Но в концовке прошлого сезона Рахимов СДАЛ игру Спартаку и остался без Лиги Европы и 4-го места, в угоду сиюминутным федуновским интересам!
ТЁМНАЯ рахимовская история!
Не стоило Рахимову разманивать тренерскую работу в клубе с интересами Спартака и его владельца!
Команда тогда просто ОПОЗОРИЛАСЬ в Москве и в этом ПРЯМАЯ вина Рахимова!
Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским!
Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса!
А как Терек, в прошлом сезоне, победил Зенит на выезде, когда команду стимулировали со стороны!
Это были земля и небо матчи со Спартаком на выезде и матч с Зенитом на выезде!
Сравните эти две игры и вам станет понятно, как Рахимов умеет ФОКУСНИЧАТЬ на пользу Спартаку, а не на пользу команде из Грозного в самый ОТВЕТСТВЕННЫЙ момент чемпионата!
Такой шанс Рахимов не использовал, чтобы впервые вывести команду в Европу, а в чемпионате занять высокое четвёртое место! Рахимов сможет помочь Ахмату выправить ситуацию, но только без спартаковских ФОКУСОВ, согласно цены вопроса!
Руководство команды доверяло Рахимову, а он погнался за сиюминутными интересеми других, а на интересы команды НАПЛЕВАЛ!
А потом удивляется почему его попросили из команды!
А кому понравится предательство за спиной команды???
Вместо того, чтобы выводить Ахмат на новые высоты, Рахимов сейчас без работы, но ведь сам ВИНОВАТ в этом незавидном своём положении!
Руководству Ахмата есть смысл пригласить Рахимова, но надо поставить перед Рахимовым вопрос РЕБРОМ, чтоб больше не занимался федуновской самодеятельностью и не позорил команду Ахмат его интересами.
Свою честь и честь команды не надо разменивать, согласно цены вопроса!
Это ДЕШЕВЫЙ пиар!
Первые три игры старта чемпионата Ахмат сыграл на УРА!, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатилось ВНИЗ!
Видно, что Кононову не удалось исправить ситуацию!
Надо время, а его тренеру не дают!
Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза!
Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат.
Команда была на виду и ВВЕРХУ!
Но в концовке прошлого сезона Рахимов СДАЛ игру Спартаку и остался без Лиги Европы и 4-го места, в угоду сиюминутным федуновским интересам!
ТЁМНАЯ рахимовская история!
Не стоило Рахимову разманивать тренерскую работу в клубе с интересами Спартака и его владельца!
Команда тогда просто ОПОЗОРИЛАСЬ в Москве и в этом ПРЯМАЯ вина Рахимова!
Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским!
Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса!
А как Терек, в прошлом сезоне, победил Зенит на выезде, когда команду стимулировали со стороны!
Это были земля и небо матчи со Спартаком на выезде и матч с Зенитом на выезде!
Сравните эти две игры и вам станет понятно, как Рахимов умеет ФОКУСНИЧАТЬ на пользу Спартаку, а не на пользу команде из Грозного в самый ОТВЕТСТВЕННЫЙ момент чемпионата!
Такой шанс Рахимов не использовал, чтобы впервые вывести команду в Европу, а в чемпионате занять высокое четвёртое место! Рахимов сможет помочь Ахмату выправить ситуацию, но только без спартаковских ФОКУСОВ, согласно цены вопроса!
Руководство команды доверяло Рахимову, а он погнался за сиюминутными интересеми других, а на интересы команды НАПЛЕВАЛ!
А потом удивляется почему его попросили из команды!
А кому понравится предательство за спиной команды???
Вместо того, чтобы выводить Ахмат на новые высоты, Рахимов сейчас без работы, но ведь сам ВИНОВАТ в этом незавидном своём положении!
Руководству Ахмата есть смысл пригласить Рахимова, но надо поставить перед Рахимовым вопрос РЕБРОМ, чтоб больше не занимался федуновской самодеятельностью и не позорил команду Ахмат его интересами.
Свою честь и честь команды не надо разменивать, согласно цены вопроса!