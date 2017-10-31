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Карпин - в списке претендентов на тренерское кресло «Ахмата»

сегодня, 11:10

После отставки Олега Кононова в СМИ появилась информация о том, что пост главного тренера «Ахмата» может занять Рашид Рахимов, в прошлом уже руководивший грозненским клубом.

Однако на вакансию претендуют и другие специалисты, и одной из наиболее интересных кандидатур является экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин.

Руководство «Ахмата» минувшим летом вело переговоры с Карпиным. Не исключено, что Валерий Георгиевич, недавно заявивший о возвращении в футбол, может рассматриваться как преемник Кононова.

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Все комментарии
Académica de Coimbra ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:50
Ангел неБесГрешен:
Из-за бороды ;) А одеть его цивильно -ваще мачо будет...
Я в мужиках не очень разбираюсь, а в сортах ... и подавно.)))
Ангел неБесГрешен ответил Académica de Coimbra
сегодня в 11:49
Académica de Coimbra:
"Чойта он брутальный"? Из-за трико что-ли?
Из-за бороды ;) А одеть его цивильно -ваще мачо будет...
Académica de Coimbra ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:42
Ангел неБесГрешен:
Как бы брутальный Рамзан и гламурненький такой Валера... Не верю...
"Чойта он брутальный"? Из-за трико что-ли?
•BLACK WOLF•
сегодня в 11:41
Да вы чё, Рамзан Владимирович хочет только Анчелотти.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:41
Как бы брутальный Рамзан и гламурненький такой Валера... Не верю...
Germann
сегодня в 11:40
Гуллита верните...!!!-:)))
cska plus
сегодня в 11:34
волерик сам не пойдёт в Ахмат.
LOpp
сегодня в 11:32
после отставки тренера в РПЛ первый кандидат сразу - Карпин.
Académica de Coimbra ответил Sysanin101
сегодня в 11:32
Sysanin101:
Карпин для Ахмата НЕ ГОДИТСЯ! Это ДЕШЕВЫЙ пиар! Первые три игры старта чемпионата Ахмат сыграл на УРА!, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатилось ВНИЗ! Видно, что Кононову не удалось исправить ситуацию! Надо время, а его тренеру не дают! Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза! Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат. Команда была на виду и ВВЕРХУ! Но в концовке прошлого сезона Рахимов СДАЛ игру Спартаку и остался без Лиги Европы и 4-го места, в угоду сиюминутным федуновским интересам! ТЁМНАЯ рахимовская история! Не стоило Рахимову разманивать тренерскую работу в клубе с интересами Спартака и его владельца! Команда тогда просто ОПОЗОРИЛАСЬ в Москве и в этом ПРЯМАЯ вина Рахимова! Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским! Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса! А как Терек, в прошлом сезоне, победил Зенит на выезде, когда команду стимулировали со стороны! Это были земля и небо матчи со Спартаком на выезде и матч с Зенитом на выезде! Сравните эти две игры и вам станет понятно, как Рахимов умеет ФОКУСНИЧАТЬ на пользу Спартаку, а не на пользу команде из Грозного в самый ОТВЕТСТВЕННЫЙ момент чемпионата! Такой шанс Рахимов не использовал, чтобы впервые вывести команду в Европу, а в чемпионате занять высокое четвёртое место! Рахимов сможет помочь Ахмату выправить ситуацию, но только без спартаковских ФОКУСОВ, согласно цены вопроса! Руководство команды доверяло Рахимову, а он погнался за сиюминутными интересеми других, а на интересы команды НАПЛЕВАЛ! А потом удивляется почему его попросили из команды! А кому понравится предательство за спиной команды??? Вместо того, чтобы выводить Ахмат на новые высоты, Рахимов сейчас без работы, но ведь сам ВИНОВАТ в этом незавидном своём положении! Руководству Ахмата есть смысл пригласить Рахимова, но надо поставить перед Рахимовым вопрос РЕБРОМ, чтоб больше не занимался федуновской самодеятельностью и не позорил команду Ахмат его интересами. Свою честь и честь команды не надо разменивать, согласно цены вопроса!
Оспадя, какая чушь...
drug01
сегодня в 11:29
Ждемс только Карпина!
Остапчук 67
сегодня в 11:28
"Ахмат" обязан откреститься от этих слухов.
cska1948
сегодня в 11:25
Самовлюблённый Карпин не сможет сработаться с Кадыровым. Так что шанс, что Карпин возглавит Ахмат очень сомнительный. Скорее всего Рахимов встанет у руля Ахмата.
Sysanin101
сегодня в 11:22
Карпин для Ахмата НЕ ГОДИТСЯ!
Это ДЕШЕВЫЙ пиар!
Первые три игры старта чемпионата Ахмат сыграл на УРА!, а потом, как ОТРЕЗАЛО и покатилось ВНИЗ!
Видно, что Кононову не удалось исправить ситуацию!
Надо время, а его тренеру не дают!
Конечно, если сравнивать с прошлым годом работы Рахимова, то разница бросается в глаза!
Рахимову удалось настроить команду и сплотить под результат.
Команда была на виду и ВВЕРХУ!
Но в концовке прошлого сезона Рахимов СДАЛ игру Спартаку и остался без Лиги Европы и 4-го места, в угоду сиюминутным федуновским интересам!
ТЁМНАЯ рахимовская история!
Не стоило Рахимову разманивать тренерскую работу в клубе с интересами Спартака и его владельца!
Команда тогда просто ОПОЗОРИЛАСЬ в Москве и в этом ПРЯМАЯ вина Рахимова!
Нужно пригласить Рахимова исправлять ситуацию, но предупредить, чтоб больше не ФОКУСНИЧАЛ в угоду федуновским!
Свою честь и честь команды надо держать, а не разменивать на, цену вопроса!
А как Терек, в прошлом сезоне, победил Зенит на выезде, когда команду стимулировали со стороны!
Это были земля и небо матчи со Спартаком на выезде и матч с Зенитом на выезде!
Сравните эти две игры и вам станет понятно, как Рахимов умеет ФОКУСНИЧАТЬ на пользу Спартаку, а не на пользу команде из Грозного в самый ОТВЕТСТВЕННЫЙ момент чемпионата!
Такой шанс Рахимов не использовал, чтобы впервые вывести команду в Европу, а в чемпионате занять высокое четвёртое место! Рахимов сможет помочь Ахмату выправить ситуацию, но только без спартаковских ФОКУСОВ, согласно цены вопроса!
Руководство команды доверяло Рахимову, а он погнался за сиюминутными интересеми других, а на интересы команды НАПЛЕВАЛ!
А потом удивляется почему его попросили из команды!
А кому понравится предательство за спиной команды???
Вместо того, чтобы выводить Ахмат на новые высоты, Рахимов сейчас без работы, но ведь сам ВИНОВАТ в этом незавидном своём положении!
Руководству Ахмата есть смысл пригласить Рахимова, но надо поставить перед Рахимовым вопрос РЕБРОМ, чтоб больше не занимался федуновской самодеятельностью и не позорил команду Ахмат его интересами.
Свою честь и честь команды не надо разменивать, согласно цены вопроса!
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:19
Если Карпин станет тренером "Ахмата", перестану болеть за клуб из Грозного.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:17
ДУМАЮ ВАЛЕРА НЕ УСТОИТ ПЕРЕД ЗАРПЛАТОЙ КОТОРУЮ ЕМУ ПРЕДЛОЖИТ АЛЛАХ !
cevin cigan
сегодня в 11:15
В Грозном не затусишь!
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