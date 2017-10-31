Карпин - в списке претендентов на тренерское кресло «Ахмата»

После отставки Олега Кононова в СМИ появилась информация о том, что пост главного тренера «Ахмата» может занять Рашид Рахимов, в прошлом уже руководивший грозненским клубом.

Однако на вакансию претендуют и другие специалисты, и одной из наиболее интересных кандидатур является экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин.

Руководство «Ахмата» минувшим летом вело переговоры с Карпиным. Не исключено, что Валерий Георгиевич, недавно заявивший о возвращении в футбол, может рассматриваться как преемник Кононова.

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