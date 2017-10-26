Григорян: «Ухожу из „Арарата“ без улыбки на лице, ухожу злым»

Бывший главный тренер «Арарата» Александр Григорян рассказал о своем состоянии после ухода из московского клуба.

«Ухожу из „Арарата“ без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе. Любой тренер хочет довести дело до логического завершения, вот поэтому и ухожу злым по-спортивному. Я готов работать, и это хорошее желание и состояние. Я остаюсь в профессии, буду дальше тренировать. Уже есть понимание, что буду делать дальше. На данный момент не могу рассказать, где продолжу работу».

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