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Григорян: «Ухожу из „Арарата“ без улыбки на лице, ухожу злым»

сегодня, 17:14

Бывший главный тренер «Арарата» Александр Григорян рассказал о своем состоянии после ухода из московского клуба.

«Ухожу из „Арарата“ без улыбки на лице. Нужно быть слишком сильным и благородным, чтобы покидать его с улыбкой. Либо быть совершеннейшим идиотом, чтобы улыбаться уходя. Я ухожу злым. Я злой и готовый к работе. Любой тренер хочет довести дело до логического завершения, вот поэтому и ухожу злым по-спортивному. Я готов работать, и это хорошее желание и состояние. Я остаюсь в профессии, буду дальше тренировать. Уже есть понимание, что буду делать дальше. На данный момент не могу рассказать, где продолжу работу».

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Одно слово румын
сегодня в 17:56
Уходит с привычно и гордо вытянутым средним пальцем
Гоша Великолепный
сегодня в 17:42
Чеши в Зенит,сделай доброе дело!
MixaBMK
сегодня в 17:40
"Уходи и дверь закрой ..."
Т34
сегодня в 17:36
Душераздирающий монолог Александра Григоряна, героя театра одного актера, выступившего в роли очередного, дважды уволенного за полгода, футбольного тренера.
Palex ответил ФорвардЪ
сегодня в 17:31
ФорвардЪ:
По какой причине интересно его уволили?
Потому что он,человек наверное "хороший".
Морозовский
сегодня в 17:28
Принимай театр Джихарханяна!
ФорвардЪ
сегодня в 17:18
По какой причине интересно его уволили?
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