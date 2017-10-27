Давыдов: «Манчини наблюдает за Панюковым. Это очень способный игрок»

Наставник «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о своём подопечном Андрее Панюкове, который летом перебрался в петербургский клуб из «Атлантаса», и отметил, что за 23-летним форвардом следит главный тренер «Зенита» Роберто Манчини:

«Очень способный, перспективный футболист! Я обратил на него внимание, ещё работая с зенитовской молодёжной командой. Мы встречались со сверстниками-динамовцами. А за „Динамо“ тогда ещё играли Александр Кокорин с Фёдором Смоловым. После них и появился Панюков, сразу став заметной фигурой!

С юных лет выделялся нацеленностью на ворота. Напористый, скоростной форвард, техника есть, но и продавить защиту в состоянии. Реализация, кстати, у него неплохая. Очень прилично начал, был на сборах с главной командой, а это же и школа, и ответственность! Потом мы с ним поработали, и он взял на себя бремя лидера, забивает. Нам такого форварда не хватало, и без него мы потеряли несколько очков, именно из-за отсутствия лидера. Я с ним много индивидуально беседую, иногда и пожёстче, чтоб не успокаивался. И Манчини за ним наблюдает».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте