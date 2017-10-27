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Давыдов: «Манчини наблюдает за Панюковым. Это очень способный игрок»

сегодня, 06:57

Наставник «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился мнением о своём подопечном Андрее Панюкове, который летом перебрался в петербургский клуб из «Атлантаса», и отметил, что за 23-летним форвардом следит главный тренер «Зенита» Роберто Манчини:

«Очень способный, перспективный футболист! Я обратил на него внимание, ещё работая с зенитовской молодёжной командой. Мы встречались со сверстниками-динамовцами. А за „Динамо“ тогда ещё играли Александр Кокорин с Фёдором Смоловым. После них и появился Панюков, сразу став заметной фигурой!

С  юных лет выделялся нацеленностью на ворота. Напористый, скоростной форвард, техника есть, но и продавить защиту в состоянии. Реализация, кстати, у него неплохая. Очень прилично начал, был на сборах с главной командой, а это же и школа, и ответственность! Потом мы с ним поработали, и он взял на себя бремя лидера, забивает. Нам такого форварда не хватало, и без него мы потеряли несколько очков, именно из-за отсутствия лидера. Я с ним много индивидуально беседую, иногда и пожёстче, чтоб не успокаивался. И Манчини за ним наблюдает».

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Все комментарии
Гоша Великолепный
сегодня в 07:40
Да бездарь,обычный бездарь!
wingback
сегодня в 07:37
К 35-ти, глядишь, и заиграет...
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:23
Сомнительно, что Манчини вообще подозревает о его существовании.
Василий 50
сегодня в 07:20
Панюкову уже двадцать три года, способным он был лет 5-6 назад.
Давыдов называет его перспективным, в таком возрасте редко начинают прогрессировать.
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