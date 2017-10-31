Грушевский: «Мне кажется, „армейцы“ дадут „Базелю“ бой»

Известный юморист и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский признался, что ждет достойного выступления столичного клуба в сегодняшнем матче с «Базелем».



«Мне кажется, паниковать могут только новички, несколько месяцев болеющие за ЦСКА. Даже у самых великих клубов, таких как „Реал“, „МЮ“, „Челси“ или „Барселона“, бывают перепады и не лучшие времена. Сказать, что у моей любимой команды всё катастрофически плохо, не могу. Да, неудач достаточно, но и радостных событий было немало, даже в стартовом отрезке сезона.

Не надо посыпать голову пеплом и истерично кричать: „Всё пропало, сезон коту под хвост!“ Я прилетел в Базель с хорошим настроением. Не чувствую в коллективе никакого разлада. Мне кажется, „армейцы“ дадут „Базелю“ бой. А за отправную точку возьму матч с „Зенитом“. Хочу увидеть такую же злую, наглую команду, которая постарается вернуть должок „Базелю“».



Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин также поделился ожиданиями накануне матча с «Базелем».

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