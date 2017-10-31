Медведев: «С радостью будем ждать китайских руководителей на чемпионате мира в России»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
13:06
Вальверде: «Если Неймар вернется в „Барселону“, то я сделаю двойное сальто с винтом»6
11:57
Балаге: «Когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер. Этого у Зидана нет»7
11:23
Созин: «ЦСКА сейчас не показывает той игры, к который мы привыкли за последние 15 лет»31
09:27
Червиченко: «Манчини плывёт, ещё 1-2 неудачные игры, и к нему будут серьёзные претензии»50
09:01
Де Хеа недоволен своей зарплатой в МЮ31
13:23
Главный тренер сборной Дании продлил контракт до 2020 года0
13:22
Калачев, Дядюн и Могилевец занимаются по индивидуальной программе0
13:10
Кононов: «Всегда буду болеть за футбольный клуб „Ахмат“»2
12:55
Руководство «Милана» поставило Монтелле ультиматум5
12:54
Наингголан намерен остаться в «Роме»3
12:44
Раньери: «„Ювентус“ словно акула»6
12:43
Глушаков: «Главное сильное качество нынешнего „Спартака“ - это дух команды»8
12:38
Бэйл и Навас - вне заявки «Реала» на матч с «Тоттенхэмом»2
12:29
Глушаков: «То, что мы победили „Севилью“ со счетом 5:1, еще ничего не значит»15
12:25
Тер Штеген: «В „Барселоне“ все игроки добры и скромны, даже Месси»3
12:19
Янне Андерссон: «Никакого давления на сборную Швеции нет»1
12:10
Крукс о новом цвете волос Бакайоко: «Лучше бы тренировался или совершенствовал английский»5
12:00
«Арсенал» наблюдает за молодым полузащитником «Ипсвича»2
11:45
Стоцкий: «Тяжелая игра, но болельщики нас немного завели»1
11:45
Марселино: «Год назад был уверен в том, что возглавлю „Интер“»3
11:36
Яя Туре: «Фанаты „Наполи“ могут сыграть ключевую роль в матче»11
11:26
Каррагер: «Кто сказал, что я не подал заявку на вакансию главного тренера „Эвертона“?»4
11:15
«Ювентус» следит за двумя молодыми талантами1
11:10
Карпин - в списке претендентов на тренерское кресло «Ахмата»27
10:54
Бензема может перейти в «Арсенал»12

Медведев: «С радостью будем ждать китайских руководителей на чемпионате мира в России»

сегодня, 13:04

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями заявил, что в России будут ждать лидеров Китайской народной республики на чемпионат мира-2018:

«То, что председатель КНР Си Цзиньпин любит футбол - это не секрет, поэтому мы, конечно, будем с радостью ждать китайских руководителей и вообще всех, кто захочет, приехать на чемпионат мира по футболу в нашей стране.

Конечно, мы сейчас активно готовимся к проведению чемпионата. Это непростое дело, потому что чемпионат мира по футболу проходит в большом количестве городов, нужно их все подготовить: стадионы сделать, инфраструктуру сделать, поэтому такая большая работа ведется. Она уже близка к завершению».

Ранее сообщалось, что расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены еще на 35 млрд рублей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Académica de Coimbra ответил Goger90
сегодня в 13:20
Goger90:
Чудится? https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&tab=core&_cview=1
Прошел по твоей ссылке: "...Не создает ли Вашингтон некого «суперсолдата»? А что если Америка хочет вывести новую нацию? ... нет ли желания у США заселить такими клонами русских нашу страну, чтобы они работали здесь в интересах своего хозяина-разработчика?"

ПС. Ахаххахахахахахаха. Кимоношника подставили, конечно.
Goger90 ответил Académica de Coimbra
сегодня в 13:14
Académica de Coimbra:
Одному сбор биоматериала чудится, другой лидеру китайцев ..., как же стыдно за них.
Чудится?
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&tab=core&_cview=1
Académica de Coimbra
сегодня в 13:10
Одному сбор биоматериала чудится, другой лидеру китайцев ..., как же стыдно за них.
OLESOCC
сегодня в 13:06
Как хорошо, что у нас есть едросс Медведев! А там и Мудко, и ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100