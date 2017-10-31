Медведев: «С радостью будем ждать китайских руководителей на чемпионате мира в России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями заявил, что в России будут ждать лидеров Китайской народной республики на чемпионат мира-2018:
«То, что председатель КНР Си Цзиньпин любит футбол - это не секрет, поэтому мы, конечно, будем с радостью ждать китайских руководителей и вообще всех, кто захочет, приехать на чемпионат мира по футболу в нашей стране.
Конечно, мы сейчас активно готовимся к проведению чемпионата. Это непростое дело, потому что чемпионат мира по футболу проходит в большом количестве городов, нужно их все подготовить: стадионы сделать, инфраструктуру сделать, поэтому такая большая работа ведется. Она уже близка к завершению».
Ранее сообщалось, что расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличены еще на 35 млрд рублей.
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ПС. Ахаххахахахахахаха. Кимоношника подставили, конечно.
ПС. Ахаххахахахахахаха. Кимоношника подставили, конечно.
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&tab=core&_cview=1
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=5891545db8f955e347e3493a9575e7df&tab=core&_cview=1