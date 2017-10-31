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Созин: «ЦСКА сейчас не показывает той игры, к который мы привыкли за последние 15 лет»

сегодня, 11:23
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКА22:45 Не начался

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал сегодняшнее состояние ЦСКА и поделился ожиданиями накануне матча с «Базелем».

«Думаю, итог матч ЦСКА с „Зенитом“ был в какой-то мере случайным. Надеюсь, на этот раз ЦСКА соберётся и покажет характер. Или хотя бы желание, скорость и страсть. При всём уважении к клубу, тренеру, руководству и родным или близким футболистов, ЦСКА сейчас не показывает той игры, к который мы привыкли за последние 15 лет, когда клуб претендовал на чемпионство и призовые места.

У каждой команды бывают провальные периоды. И „Спартак“ вылетал, и „Зенит“ курсировал между лигами, но ЦСКА сейчас всё ещё на третьем месте. Но надо признать, что игры нет — был матч с „Зенитом“, с „Янг Бойз“. По матчу с „Арсеналом“ – всё та же безысходность. В этой ситуации при скудном подборе игроков очень важно, чтобы все не только могли выйти на поле, но и качественно сыграть.

Ключевое слово – „качественно“. Перед Манчестером долгое время в общей группе не тренировались Фернандес и Дзагоев. На поле они вышли, но провели свои худшие матчи. Перед “Базелем“ не тренировались Головин, Вернблум и тот же Фернандес. Они просто не могли сыграть на том уровне, который предъявляет Лига чемпионов. Физически не смогли… А заменить их некем – вот проблема! Перед сегодняшней игрой все вроде живы-здоровы, поэтому есть надежда, что „армейцы“ смогут доказать, что швейцарская команда абсолютно проходима. Ничего в ней страшного нет".

Напомним, что ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым.

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Все комментарии
Т34
сегодня в 11:42
Интересное высказывание Созина: ...И "Спартак" вылетал, и "Зенит" курсировал между лигами, но цска все еще на третьем месте... Великий и страшный цска не вылетал? Он не курсировал между лигами? Он все еще на третьем месте! Случайно, по энерции или, как говорят, на прежнем багаже, он пока на третьем месте. Вот и посмотрим сегодня, как цска смогут доказать свою состоятельность с "Базелем", тем более, что швейцарская команда абсолютно проходима. Ничего в ней страшного нет.(По словам Созина).
Ну, что же успеха цска! Очки, в копилку России, нам нужны.
RussianHorse
сегодня в 11:36
Хочется ответить ему словами Акинфеева, если опустить мат, Созин ты болельщик ЦСКА, какое тебе дело?)
VIPded
сегодня в 11:35
У всех бывают полосы неудач. И не с бюджетом ЦСКА быть всегда первым и непобедимым...
LOpp
сегодня в 11:34
зато в ЛЧ цска показывает ту игру, к которой мы привыкли за последние 4 года.
cska plus
сегодня в 11:31
Мнение созина интересует только самого созина.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:31
ЦСКА ЕЩЁ ПОКАЖЕТ !!!
ИГОРЬ НА РЕКОРД ИДЁТ !!!
Алексей Коротеев
сегодня в 11:26
В ближайшие годы и не покажет ! А коням - спартаковского терпения ! ))
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