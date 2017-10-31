Созин: «ЦСКА сейчас не показывает той игры, к который мы привыкли за последние 15 лет»

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал сегодняшнее состояние ЦСКА и поделился ожиданиями накануне матча с «Базелем».

«Думаю, итог матч ЦСКА с „Зенитом“ был в какой-то мере случайным. Надеюсь, на этот раз ЦСКА соберётся и покажет характер. Или хотя бы желание, скорость и страсть. При всём уважении к клубу, тренеру, руководству и родным или близким футболистов, ЦСКА сейчас не показывает той игры, к который мы привыкли за последние 15 лет, когда клуб претендовал на чемпионство и призовые места.

У каждой команды бывают провальные периоды. И „Спартак“ вылетал, и „Зенит“ курсировал между лигами, но ЦСКА сейчас всё ещё на третьем месте. Но надо признать, что игры нет — был матч с „Зенитом“, с „Янг Бойз“. По матчу с „Арсеналом“ – всё та же безысходность. В этой ситуации при скудном подборе игроков очень важно, чтобы все не только могли выйти на поле, но и качественно сыграть.

Ключевое слово – „качественно“. Перед Манчестером долгое время в общей группе не тренировались Фернандес и Дзагоев. На поле они вышли, но провели свои худшие матчи. Перед “Базелем“ не тренировались Головин, Вернблум и тот же Фернандес. Они просто не могли сыграть на том уровне, который предъявляет Лига чемпионов. Физически не смогли… А заменить их некем – вот проблема! Перед сегодняшней игрой все вроде живы-здоровы, поэтому есть надежда, что „армейцы“ смогут доказать, что швейцарская команда абсолютно проходима. Ничего в ней страшного нет".



Напомним, что ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым.

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