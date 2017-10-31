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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Глушаков: «То, что мы победили „Севилью“ со счетом 5:1, еще ничего не значит»

сегодня, 12:29
СевильяСевилья-:-СпартакСпартакЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с «Севильей».

«Дебют в Лиге чемпионов мне удался не очень. Получил травму в первом матче с „Марибором“ и уже только с „Севильей“ вышел в нормальных кондициях. Эмоции, конечно, совершенно другие. Лига чемпионов — это то, к чему я стремился. У нас самая популярная команда в России. Если поворошить историю, то „Спартак“ выигрывал у грандов. Побеждал тот же „Реал“, „Арсенал“, так что наши болельщики явно заждались Лиги чемпионов. Для всех счастье играть в этом турнире. Лигу чемпионов можно сравнить разве что с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. Здесь играют гранды, топ-футболисты.

Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди ещё много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу. Каждое очко ценно. На что наиграли, то и взяли. Безусловно, хотели выиграть. Будем стремиться взять реванш у „Марибора“ в ответной встрече.

Будем разбирать „Севилью“. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьёзный, на выезде. „Севилья“ — очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, ещё ничего не значит. Каждый матч важен, и не имеет значения „Марибор“ это, „Севилья“ или „Ливерпуль“. Это Лига чемпионов. Тут каждый матч по-своему важен, и в каждом матче ты можешь набрать очки и потерять».

Напомним, что защитник Андрей Ещенко и нападающий Зе Луиш тренируются в общей группе «Спартака» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:21
Удачи парням! Будет трудно. А кто говорит, что легко? Зубами держаться и выгрызать каждый участок поля. Думаю вся футбольная Россия спать не будет.
МапС
сегодня в 13:13
Победа над Севильей должна вселять уверенность, а не расслабленность. Нам важна в первую очередь хорошая игра команды, а не разгромные счета. Выходите и бейтесь! Мы заждались ЛЧ. Это хорошая проверка для любого коллектива. Вперёд, Спартак!
time out ответил cska plus
сегодня в 13:04
cska plus:
Опять история.
Скоро и вы про историю запоете, хотя почему скоро, вы же кричите при каждом удобном случае пр еврочашку, а это что, не история?.
spartak kursk
сегодня в 13:01
И всё-таки то,что вы победили Севилью что-то значит.

Это значит,что при определённой доле удачи вы вполне способны сыграть качественно и успешно.А то,что это происходит очень редко-результат вашего недолжного отношения к выполняемым обязанностям.

Удачи в Севилье.
Только игра на жилах от стартового свистка до финального свистка поможет вам сохранить лицо и....возможно добыть положительный результат.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:55
ГЛУШАКОВ, ПОМОГИ КОМАНДЕ СОХРАНИТЬ ОЧКО НА СТАДИОНЕ РАМОН САНЧЕС ПИСХУАН !
Colonist
сегодня в 12:47
Удачи нашим ребятам!! Я был бы даже рад, если бы Кони сыграли нормально!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:41
    Overbeer
    сегодня в 12:40
    слов много- тревожно..
    вованыч 80
    сегодня в 12:39
    В каждом предложении про очко говорит...у них че там,сауну с Антошкой прикрыли..?
    grafff
    сегодня в 12:38
    нужно завтра выиграть, и заткнуть всех
    Остапчук 67
    сегодня в 12:36
    Да что же вас всех тянет болтать.
    Выходите на поле и играйте, а болтать будем мы.
    cska plus
    сегодня в 12:34
    Опять история.
    Алексей Буренин
    сегодня в 12:32
    Конечно не значит в футболе всякое бывает
    drug01
    сегодня в 12:31
    Наконец то трезвые оценки пошли
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