Глушаков: «То, что мы победили „Севилью“ со счетом 5:1, еще ничего не значит»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с «Севильей».

«Дебют в Лиге чемпионов мне удался не очень. Получил травму в первом матче с „Марибором“ и уже только с „Севильей“ вышел в нормальных кондициях. Эмоции, конечно, совершенно другие. Лига чемпионов — это то, к чему я стремился. У нас самая популярная команда в России. Если поворошить историю, то „Спартак“ выигрывал у грандов. Побеждал тот же „Реал“, „Арсенал“, так что наши болельщики явно заждались Лиги чемпионов. Для всех счастье играть в этом турнире. Лигу чемпионов можно сравнить разве что с чемпионатом мира, чемпионатом Европы. Здесь играют гранды, топ-футболисты.

Мы довольны пятью очками, но, надеюсь, их у нас будет больше. Впереди ещё много игр, и хотелось бы брать очки от матча к матчу. Каждое очко ценно. На что наиграли, то и взяли. Безусловно, хотели выиграть. Будем стремиться взять реванш у „Марибора“ в ответной встрече.

Будем разбирать „Севилью“. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьёзный, на выезде. „Севилья“ — очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, ещё ничего не значит. Каждый матч важен, и не имеет значения „Марибор“ это, „Севилья“ или „Ливерпуль“. Это Лига чемпионов. Тут каждый матч по-своему важен, и в каждом матче ты можешь набрать очки и потерять».



Напомним, что защитник Андрей Ещенко и нападающий Зе Луиш тренируются в общей группе «Спартака» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи».

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