Глушаков: «Главное сильное качество нынешнего „Спартака“ - это дух команды»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал главный, на его взгляд, козырь «красно-белых»:

«Главное сильное качество нынешнего „Спартака“ - это дух команды. Это самое важное. После поражения в Лиге Европы (в минувшем сезоне) вся команда встрепенулась, все стали биться друг за друга. Это придало сил, уверенности, ну и везения, а везет тому, кто работает и отдает себя на футбольном поле.

Конечно, всегда есть, в чем прибавлять. В первую очередь, в скорости игры. Надо почувствовать в себе дух победителя, поверить в себя».

Ранее Глушаков прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с «Севильей».

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