Билялетдинов: «На сегодняшний день у „Рубина“ слабое звено - это атака»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов порассуждал о трудностях, которые испытывает команда в текущем сезоне:

«Не знаю, что происходит с „Рубином“, как лучше выразиться на этот счет. Но есть такая забитая фраза - это футбол со всей его многогранностью при определении результата.

Я могу судить только по телевизионной картинке. Что происходит внутри команды, мне неизвестно. На сегодняшний день у „Рубина“ слабое звено - это атака. Но это касается не только „Рубина“. Посмотрите, как мучаются почти все команды. Начиная с „Зенита“, и вышедшего на первое место „Локомотива“. С каким трудом они проводили некоторые матчи. Бывало, не могли забить и получали поражения. Забить в современном футболе очень сложно, если нет набора качеств индивидуальных и командных, которые помогают вскрыть оборону соперника».

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