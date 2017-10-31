Кононов: «Всегда буду болеть за футбольный клуб „Ахмат“»

Олег Кононов, ранее подавший в отставку с поста главного тренера «Ахмата», поблагодарил клуб за помощь и поддержку, оказанную специалисту за время сотрудничества:

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне все это время.

Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб „Ахмат“».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте