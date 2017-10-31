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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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Кононов: «Всегда буду болеть за футбольный клуб „Ахмат“»

сегодня, 13:10

Олег Кононов, ранее подавший в отставку с поста главного тренера «Ахмата», поблагодарил клуб за помощь и поддержку, оказанную специалисту за время сотрудничества:

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне все это время.

Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся только самые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб „Ахмат“».

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Académica de Coimbra
сегодня в 13:13
Жалкий он какой-то, клубам с амбициями такой не нужен.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:12
ОЙ ВСЁ !
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