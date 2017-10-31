«Барселона» интересуется Киммихом

Как стало известно по сообщениям СМИ, «Барселона» интересуется полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом. Утверждается, что каталонский клуб готов сделать предложение мюнхенцам в размере 50 миллионов евро. В этом сезоне Йозуа Киммих стал одни из ключевых игроков основного состава, футболист начал игру в стартовом составе в 9 матчах из 10.



Недавно сообщалось, что Йозуа Киммих повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, отыграв от свистка до свистка в матчах сборной Германии 21 раз подряд.

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