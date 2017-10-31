Перес намерен усилить состав «Реала» зимой, на карандаше у клуба 4 футболиста

По информации СМИ, слабый старт «Реала» в чемпионате Испании привел президента клуба Флорентино Переса к пониманию того, что команде необходима свежая кровь.

Сообщается, что зимой клуб намерен сделать приобретения, причем Перес уже составил список приоритетных трансферных целей.

Так, «сливочные» в первую очередь постараются приобрести у ПСЖ полузащитника Гонсалу Гедеша, который сейчас выступает в «Валенсии» на правах аренды. Также мадридцам интересны 3 футболиста «Атлетико» - нападающий Антуан Гризманн, а также защитники Хосе Мария Хименес и Люка Эрнандес.

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