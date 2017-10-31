Венгер видит в Тер Штегене замену Чеху

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер хочет видеть в своей команде голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена, утверждают СМИ.

По слухам, «канониры» заняты поисками голкипера, который сможет заменить Петра Чеха на позиции первого номера команды со следующего сезона.

Отмечается, что за немецким вратарем также наблюдают в «Ювентусе» и ПСЖ.

Сам Тер Штеген дает понять, что его все устраивает в «Барселоне».

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