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Венгер видит в Тер Штегене замену Чеху

сегодня, 14:39

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер хочет видеть в своей команде голкипера «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена, утверждают СМИ.

По слухам, «канониры» заняты поисками голкипера, который сможет заменить Петра Чеха на позиции первого номера команды со следующего сезона.

Отмечается, что за немецким вратарем также наблюдают в «Ювентусе» и ПСЖ.

Сам Тер Штеген дает понять, что его все устраивает в «Барселоне».

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:47
НАЗНАЧАЮ АРСЕНУ КАПЕЛЬНИЦУ ТРИ РАЗА В ДЕНЬ - КУРС НЕДЕЛЯ
ПОТОМ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Barcelona_Rostov
сегодня в 14:46
кто же его продаст, тем более сейчас твердый игрок основы, да и тащит все что можно и нельзя...
ArtNow
сегодня в 14:42
У них денег не хватит чтобы переманить)
Mamaev
сегодня в 14:41
Это несерьёзно. Ну нельзя в здравом уме уйти из основы Барсы в арсенал
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