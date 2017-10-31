«Ювентус» следит за двумя молодыми талантами

По сообщениям итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в приобретении двух молодых талантливых игроков. Речь идет о нападающем «Перуджи» Хан Кван-Соне и полузащитнике «Кальяри» Николо Барелле. Хан Кван-Сон в нынешнем сезоне забил 6 мячей в 11 поединках в Серии Б и уже успел заинтересовать «Интер» и «Милан». А Барелла в 11 матчах отметился 2 раза и стал одним из ключевых игроков «Кальяри». Напомним, что «Ювентус» в последнее время активно действует на трансферном рынке, интересуется молодыми и перспективными игроками.

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