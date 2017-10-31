Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в ЛЧ — на 38-й секунде

Эусебио Ди Франческо не зря включил Стефана Эль-Шаарави в стартовый состав «Ромы» на матч с «Челси» — футболист отличился забитым мячом уже на 38-й секунде встречи. Так быстро «волки» в Лиге чемпионов еще никогда не забивали.

Ранее рекорд по скорострельности удерживал Мохамед Салах, отметившись в воротах соперника на 1-й минуте и 41-й секунде. Случилось это в ноябре 2015-го года, «Рома» встречалась с «Байером».

Видеозапись гола Эль-Шаарави вы можете увидеть по этой ссылке.

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