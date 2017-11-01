Хайнкес: «Раньше Мартинес играл в центре защиты, но у меня несколько иные предпочтения»

После встречи с «Селтиком» в 4-м туре Лиги чемпионов наставник «Баварии» Юпп Хайнкес рассказал о своем решении использовать Хави Мартинеса на позиции полузащитника оборонительного плана:

«Раньше Хави Мартинес часто играл на позиции центрального защитника, но у меня несколько иные предпочтения. После того, как он начал играть в полузащите, мы стали играть более стабильно, а вся наша оборонительная работа выполняется качественнее. Кроме того, он очень опасен в атаке и забил сказочный победный гол — не каждый игрок может подобным похвастаться.

Надо отдать своей команде должное. Игроки сражались до последнего и одержали победу после того, как „Селтик“ сравнял счет».

Напомним, что Мартинес забил последний гол в матче на 77-й минуте.

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