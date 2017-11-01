Дани Алвес рассказал о том, что был близок к переходу в «Ливерпуль»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес в 2006-м году мог перейти из «Севильи» в «Ливерпуль»:

«Я был очень близок к заключению соглашения с „Ливерпулем“. По неизвестной мне причине, трансфер в последний момент сорвался. Я в переговорах не участвовал, тогда мои интересы представляли другие люди.

Позже нечто похожее случилось с „Челси“ и „Реалом“. Конечно, все успешно завершилось в случае с „Барселоной“ и мне удалось стать частью потрясающей истории „Камп Ноу“».

Напомним, что Алвес попал в символическую сборную 2017 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

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