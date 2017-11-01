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«Бавария» обыграла «Селтик»

сегодня, 00:41
СелтикСелтик1 : 2БаварияБаварияМатч завершен

«Бавария» на выезде обыграла «Селтик» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Глазго, стадион «Селтик Парк»

«Селтик» - «Бавария» 1:2 (0:1)
Голы: Макгрегор 74 - Коман 22, Мартинес 77.

«Селтик»: Гордон, Люстиг, Боята, Тирни, Битон, Армстронг (Гриффитс 79), Макгрегор, Форрест, Браун, Синклэйр (Рогич 64), Дембеле.
Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Боатенг, Рафинья, Мартинес, Хамес, Толиссо (Киммих 83), Роббен (Алькантара 90), Видаль (Руди 59), Коман, Зюле.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Судья: Данни Маккели.

В параллельном матче ПСЖ разгромил «Андерлехт».

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Все комментарии
Он-моя жизнь
сегодня в 01:07
Ульрайх♥️♥️♥️♥️все лучше и лучше играет.
не зря Хамес сидел на скамейке в Реале, не зря.
Bavaria_M
сегодня в 01:04
ну норм) и скорей бы уже Ману вернулся) и надеюсь зимой купим напа уже
dimagas1
сегодня в 01:03
без нападающего канешна не торт.
Mr_Tim
сегодня в 01:02
С Юпом и результаты у баварии ) Папа юп знает как надо
ХУБУЛ
сегодня в 00:49
Дежурные три очка.
kmhb
сегодня в 00:45
Селтик сегодня отработал на 200%. Надо на допинг проверить их. Бавария, как-то очень лениво сегодня играла, практически без движения, если бы не Селтик, пешком весь матч бы отходили. Ну а так, всех болел Баварии с победой и, можно уже сказать, досрочным выходом в 1/8
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