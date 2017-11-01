«Бавария» обыграла «Селтик»

«Бавария» на выезде обыграла «Селтик» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Глазго, стадион «Селтик Парк»
«Селтик» - «Бавария» 1:2 (0:1)
Голы: Макгрегор 74 - Коман 22, Мартинес 77.
«Селтик»: Гордон, Люстиг, Боята, Тирни, Битон, Армстронг (Гриффитс 79), Макгрегор, Форрест, Браун, Синклэйр (Рогич 64), Дембеле.
Главный тренер: Брендан Роджерс.
«Бавария»: Ульрайх, Алаба, Боатенг, Рафинья, Мартинес, Хамес, Толиссо (Киммих 83), Роббен (Алькантара 90), Видаль (Руди 59), Коман, Зюле.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Судья: Данни Маккели.
В параллельном матче ПСЖ разгромил «Андерлехт».
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не зря Хамес сидел на скамейке в Реале, не зря.
не зря Хамес сидел на скамейке в Реале, не зря.