Матич: «„Бенфика“ не заслужила остаться без очков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич приятно впечатлен уровнем игры «Бенфики» после встречи команд в Лиге чемпионов:

«Игра для нас получилась сложной, „Бенфика“ играла в качественный футбол. У них очень хорошие и талантливые игроки. Они приехали к нам, чтобы показать, на что способны, и явно не заслужили остаться без очков после четырех туров.

Было сложно, но нам удалось забить два мяча. Я рад. Надеюсь, что болельщикам понравился этот день».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте