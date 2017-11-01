Рауль: «Почему бы „Реалу“ не выиграть третью Лигу чемпионов подряд?»

Знаменитый в прошлом нападающий «Реала» Рауль поделился ожиданиями от встречи «сливочных» с «Тоттенхэмом» в 4-м туре Лиги чемпионов:

«Эта команда заслужила много лестных слов. Матч против „Жироны“ не получился, и все знают, что „Реал“ должен прибавить. Продолжается Лига чемпионов, где мы сможем наблюдать за „Мадридом“ во время одной из многих классических европейских ночей.

У меня хорошее предчувствие. Когда проигрываешь матч, осознаешь, что действовал плохо, и команда получает дополнительный стимул. Предстоит серьезный вызов, но они одержали победу в двух розыгрышах Лиги чемпионов, почему бы не выиграть третью подряд?»

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