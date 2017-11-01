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Рауль: «Почему бы „Реалу“ не выиграть третью Лигу чемпионов подряд?»

сегодня, 09:16
ТоттенхэмТоттенхэм-:-РеалРеал22:45 Не начался

Знаменитый в прошлом нападающий «Реала» Рауль поделился ожиданиями от встречи «сливочных» с «Тоттенхэмом» в 4-м туре Лиги чемпионов:

«Эта команда заслужила много лестных слов. Матч против „Жироны“ не получился, и все знают, что „Реал“ должен прибавить. Продолжается Лига чемпионов, где мы сможем наблюдать за „Мадридом“ во время одной из многих классических европейских ночей.

У меня хорошее предчувствие. Когда проигрываешь матч, осознаешь, что действовал плохо, и команда получает дополнительный стимул. Предстоит серьезный вызов, но они одержали победу в двух розыгрышах Лиги чемпионов, почему бы не выиграть третью подряд?»

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Все комментарии
starche
сегодня в 10:29
Это вряд ли.
Майкл59ru
сегодня в 10:23
Реалу нужно думать о том как бы в тройку по окончании сезона попасть,а не о победе в ЛЧ. А то глядишь в следующем сезоне придётся уже ЛЕ брать,три раза подряд )
ДСА
сегодня в 10:15
Для начала надо Тоттенхэм обыграть на его поле
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:13
Тебя не хватает, Гонсало Бланкес..
shur
сегодня в 09:56
...всё бы ничего,но ПСЖ-хорош,очень хорош,сплю и вижу игру между ними!!!
Killofwrath
сегодня в 09:49
Да вы честно и одной не выиграли)
Gelious ответил M.S.
сегодня в 09:43
M.S.:
Потому что нападающего нет. Прошлую ЛЧ вытянул Роналду, если в этой не выйдет на пик к весне или травмируется, то некому будет забивать. Непростительная ошибка летнего трансферного рынка. Зимой однозначно нужно покупать топ-нападающего, иначе третьей ЛЧ подряд не будет.
Да не осталось особо топ-нападающих. Чтобы при этом молодыми были и могли в командную игру. Того же Морату за какие огромные радостно взял Челси. А он в Реале когда именно в основе выходил, жуть что вытворял
M.S.
сегодня в 09:19
Потому что нападающего нет. Прошлую ЛЧ вытянул Роналду, если в этой не выйдет на пик к весне или травмируется, то некому будет забивать. Непростительная ошибка летнего трансферного рынка. Зимой однозначно нужно покупать топ-нападающего, иначе третьей ЛЧ подряд не будет.
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