Моуриньо: «МакТоминэй? Было бы удивительно не выпустить его в ЛЧ!»

Некоторые поклонники «Манчестер Юнайтед» критиковали Жозе Моуриньо за решение выпустить в стартовом составе на матч с «Бенфикой» 20-летнего полузащитника. Скотт МакТоминэй, по мнению ряда болельщиков, провел неубедительную встречу, но португальский тренер настойчив в своем желании давать шанс проявить себя молодым футболистам:

«Скотт? Было бы более удивительно, если бы тренер не предоставлял шанс молодому парню! В „Челси“ я доверился в Лиге чемпионов самому юному футболисту. Думаю, это был Доминик Соланке.

Я очень рад за Скотта, он демонстрирует впечатляющую стабильность, да и человек отличный».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте