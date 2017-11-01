Гедеш хочет остаться в «Валенсии», а не возвращаться в ПСЖ

Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш, права на которого принадлежат ПСЖ, признался, что хотел бы остаться в испанском клубе. «Лос Чес» арендовали Гедеша на один год без права выкупа, и португалец очень ударно начал сезон. В 8 матчах Примеры он забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

«Я хотел бы остаться в „Валенсии“. Я очень счастлив здесь и показываю хороший футбол».

При этом «Валенсия» готова предложить парижанам 30 млн евро за 20-летнего игрока.

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