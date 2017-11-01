МакМанаман: «Будь я Пересом, не подписал бы Кейна. Уж лучше Мбаппе»

Бывший полузащитник «Реала» Стив МакМанаман считает, что «Королевскому клубу» не стоит приобретать нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна:

«Будь я президентом „Реала“ Флорентино Пересом, не стал бы подписывать Кейна. Уж лучше приобрести молодого парня вроде Мбаппе. Подписать Кейна будет очень сложно, цены на футболистов сегодня просто безумные, придется выплатить 200 миллионов евро.

В Англии выступают очень профессиональные клубы, это отличное место для развития карьеры. Кейн может оставаться в Лондоне, ведь здесь он счастлив и находится рядом с семьей».

По слухам, «Реал» готов был предложить за Кейна 100 миллионов фунтов и Карима Бензема.

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