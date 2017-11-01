Ванхазебрук: «„Андерлехт“ должен быть рад, что не пропустил больше пяти»

Главный тренер «Андерлехта» Хейн Ванхазебрук прокомментировал поражение от ПСЖ (0:5) в матче Лиги чемпионов.

«В первом тайме старались придерживаться плана. Но не создавали толком моментов. Мы должны были уходить на перерыв при счете 0:1. А когда ПСЖ забивает второй, затем третий, его тяжело остановить. Должны быть рады, что не пропустили больше пяти. ПСЖ сейчас лучшая команда. Наверное, они хотели бы, чтобы финал Лиги чемпионов был на следующей неделе».

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