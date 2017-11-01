Лэмпард - о травме Мозеса: «Это большая потеря для „Челси“»

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что травма Виктора Мозеса лишила лондонский клуб надежного функционирования обороны:
«Это большая потеря. Конте пытается закрыть ее с помощью Аспиликуэты, помогает Дзаппакоста, но отсутствие Мозеса отражается на всей пятерке игроков в защите. Футболистам нужно приспособиться, ведь Антонио не из тех тренеров, которые станут изменять своей идее. Он может ротировать состав, но всем игрокам нужно работать».
Мозес получил травму в матче 8-го тура АПЛ в с «Кристал Пэлас». Ожидается, что футболист пропустит еще порядка двух недель.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все это вместе и приводит к невыразительной игре и частым проигрышам команды. Надеюсь, возвращение в строй Канте, Мозеса и Дринквотера в какой то мере исправит ситуацию, однако учитывая абсолютно днищенскую игру новичков и части игроков "чемпионского сезона": Алонсо, Виллиан, Кехил, ожидать что Челси будет претендовать на какие либо трофеи не стоит. Я болею за Челси и сердцем надеюсь
на их победу хотя бы в одном из турниров, но умом понимаю - это не возможно.
Все это вместе и приводит к невыразительной игре и частым проигрышам команды. Надеюсь, возвращение в строй Канте, Мозеса и Дринквотера в какой то мере исправит ситуацию, однако учитывая абсолютно днищенскую игру новичков и части игроков "чемпионского сезона": Алонсо, Виллиан, Кехил, ожидать что Челси будет претендовать на какие либо трофеи не стоит. Я болею за Челси и сердцем надеюсь
на их победу хотя бы в одном из турниров, но умом понимаю - это не возможно.