Лэмпард - о травме Мозеса: «Это большая потеря для „Челси“»

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что травма Виктора Мозеса лишила лондонский клуб надежного функционирования обороны:

«Это большая потеря. Конте пытается закрыть ее с помощью Аспиликуэты, помогает Дзаппакоста, но отсутствие Мозеса отражается на всей пятерке игроков в защите. Футболистам нужно приспособиться, ведь Антонио не из тех тренеров, которые станут изменять своей идее. Он может ротировать состав, но всем игрокам нужно работать».

Мозес получил травму в матче 8-го тура АПЛ в с «Кристал Пэлас». Ожидается, что футболист пропустит еще порядка двух недель.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте