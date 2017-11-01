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Сайт киевского «Динамо» отказался от русского языка

сегодня, 15:02

Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от использования русского языка на официальном сайте. Сегодня русскоязычная версия сайта стала недоступна: иконка с российским флагом пропала. Теперь пользователям доступны только украинский и английский языки. В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, согласно которому в стране запрещается преподавание на любом языке, кроме украинского. 

Напомним, что недавно киевское «Динамо» установило антирекорд, не сумев выиграть в УПЛ в пяти последних матчах.

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Kurtd
сегодня в 15:03
И чё?
На сайте московского Динамо украинского языка вообще никогда не было)
ROMA DROGBA
сегодня в 15:03
Сразу стал самым бесполезным сайтом в стране
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