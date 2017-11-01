Сайт киевского «Динамо» отказался от русского языка

Киевский футбольный клуб «Динамо» отказался от использования русского языка на официальном сайте. Сегодня русскоязычная версия сайта стала недоступна: иконка с российским флагом пропала. Теперь пользователям доступны только украинский и английский языки. В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, согласно которому в стране запрещается преподавание на любом языке, кроме украинского.



Напомним, что недавно киевское «Динамо» установило антирекорд, не сумев выиграть в УПЛ в пяти последних матчах.

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