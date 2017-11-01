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«Ювентусу» исполнилось 120 лет

сегодня, 12:48

Сегодня «бьянконери» отмечают 120-летний юбилей. 1 ноября 1897 года в Турине появился спортивный клуб «Ювентус», составленный из студентов лицея «Massimo d’Azeglio». 

Грандиозная история преподнесла клубу и его поклонникам множество радостных и печальных событий. Так или иначе, «Ювентус» стал самым титулованным клубом Италии. За 120 лет «бьянконери» (которые сперва играли в розовой форме) становились чемпионами внутреннего первенства 33 раза. «Серебро» коллектив завоевывал в 21 сезоне и 12 раз становился третьим.

В клубном музее 12 Кубков Италии и 7 Суперкубков страны. Дважды «Ювентус» становился победителем Лиги чемпионов и три раза выигрывал Кубок УЕФА, а в 1984-м году «бьянконери» завоевали Кубок обладателей кубков УЕФА. Два раза клуб становился триумфатором Суперкубка УЕФА. Также на счету «Ювентуса» множество побед в менее значимых турнирах.

После победы над «Миланом» в 11-м туре Серии А «Ювентус» делит 3 место с «Лацио» в турнирной таблице розыгрыша чемпионата-2017/18.

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 13:34
С чем и поздравляем!
амурец ответил Кьянти
сегодня в 13:30
Кьянти:
А еще Буффон, Каннаваро, Зидан, да мало ли было таких достойных кавалеров у "Старой Доброй Сеньоры" С юбилеем Юве и всех поклонников:)
Зидан и Каннаваро да, Буффон не выше среднего
Женя Максимов ответил ATG
сегодня в 13:30
ATG:
Великий клуб!!! Сразу вспомнились Трезеге Дель Пьеро и Давидс. В Италии болел за них в конце 90-х , в начале 200-х. Да и сейчас тоже, но не так как раньше
Недведа забыл
амурец ответил Майкл59ru
сегодня в 13:29
Майкл59ru:
Скоро Месси и компания поздравят Ювентус отправив за шиворот туринского пенсионера три,а то и все шесть безответных мяча. Как говорится,лучше поздно чем никогда )
согласен полностью, этому пенсионеру может забить даже Месси
Женя Максимов ответил Майкл59ru
сегодня в 13:28
Майкл59ru:
Скоро Месси и компания поздравят Ювентус отправив за шиворот туринского пенсионера три,а то и все шесть безответных мяча. Как говорится,лучше поздно чем никогда )
    IK87
    сегодня в 13:14
    С юбилеем великие!!!
    IK87 ответил Майкл59ru
    сегодня в 13:13
    Майкл59ru:
    Скоро Месси и компания поздравят Ювентус отправив за шиворот туринского пенсионера три,а то и все шесть безответных мяча. Как говорится,лучше поздно чем никогда )
    Веткой ошибся
    Кьянти ответил ATG
    сегодня в 13:08
    ATG:
    Великий клуб!!! Сразу вспомнились Трезеге Дель Пьеро и Давидс. В Италии болел за них в конце 90-х , в начале 200-х. Да и сейчас тоже, но не так как раньше
    А еще Буффон, Каннаваро, Зидан, да мало ли было таких достойных кавалеров у "Старой Доброй Сеньоры"

    С юбилеем Юве и всех поклонников:)
    dudka 98
    сегодня в 13:07
    поздравления!
    в честь этого придется унизить кореша в фифу с его ювентусом))
    Майкл59ru
    сегодня в 13:06
    Скоро Месси и компания поздравят Ювентус отправив за шиворот туринского пенсионера три,а то и все шесть безответных мяча. Как говорится,лучше поздно чем никогда )
    Павел Амурский
    сегодня в 13:03
    спартаку не дожить до таких лет, обычно, раньше забивают.
    TypXXI
    сегодня в 12:58
    120 лет паразитирует в серии а этот кабинет.
    Тьфу...
    Остапчук 67
    сегодня в 12:56
    С юбилеем "Старая синьора"!
    Ekkimukk
    сегодня в 12:56
    ATG
    сегодня в 12:54
    Великий клуб!!! Сразу вспомнились Трезеге Дель Пьеро и Давидс. В Италии болел за них в конце 90-х , в начале 200-х. Да и сейчас тоже, но не так как раньше
    Foxes
    сегодня в 12:54
    С юбилеем!
    вячеслав остапенко
    сегодня в 12:54
    Поздравляю Ювентус с 120 летним юбилеем
    Mr_Tim
    сегодня в 12:53
    Старая сеньора) великий клуб!
    pinturicchio86
    сегодня в 12:51
    с днюхой туринский супер-клуб и вперед к новым победам)))
    sihafazatron
    сегодня в 12:50
    старуху с днюхой)
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