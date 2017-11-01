«Ювентусу» исполнилось 120 лет

Сегодня «бьянконери» отмечают 120-летний юбилей. 1 ноября 1897 года в Турине появился спортивный клуб «Ювентус», составленный из студентов лицея «Massimo d’Azeglio».

Грандиозная история преподнесла клубу и его поклонникам множество радостных и печальных событий. Так или иначе, «Ювентус» стал самым титулованным клубом Италии. За 120 лет «бьянконери» (которые сперва играли в розовой форме) становились чемпионами внутреннего первенства 33 раза. «Серебро» коллектив завоевывал в 21 сезоне и 12 раз становился третьим.

В клубном музее 12 Кубков Италии и 7 Суперкубков страны. Дважды «Ювентус» становился победителем Лиги чемпионов и три раза выигрывал Кубок УЕФА, а в 1984-м году «бьянконери» завоевали Кубок обладателей кубков УЕФА. Два раза клуб становился триумфатором Суперкубка УЕФА. Также на счету «Ювентуса» множество побед в менее значимых турнирах.

После победы над «Миланом» в 11-м туре Серии А «Ювентус» делит 3 место с «Лацио» в турнирной таблице розыгрыша чемпионата-2017/18.

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