Жардим: «Обидно за результат, но я доволен игроками»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал ничью с «Бешикташем» (1:1) в матче Лиги чемпионов.

«Обидно за результат, но я доволен игроками, которые проявили себя и пытались вырвать победу. Теперь наша судьба зависит от других команд. Если не получится выйти в плей-офф Лиги чемпионов, будем биться за Лигу Европы. Мы пытались играть агрессивно и контролировать ситуацию на поле. Думаю, фанаты должны быть довольны нашими игроками».

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