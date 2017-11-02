Торрес хочет покинуть «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес подумывает об уходе из клуба. 33-летний футболист в текущем сезоне получает мало игровой практики, а с приходом Диего Косты зимой шансы Эль Ниньо становятся совсем призрачными. Также у него испортились отношения с главным тренером команды Диего Симеоне. В связи с этим Торрес хочет покинуть клуб уже в январе. В его услугах заинтересованы команды из Китая и МЛС.

Торрес в этом сезоне 10 раз появлялся на поле во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Его контракт рассчитан до 30 июня 2018 года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте