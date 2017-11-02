«Барселона» видит в Шкриньяре замену Маскерано

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы находятся в поиске замены Хавьеру Маскерано, а 22-летний словак видится им наиболее подходящим кандидатом на роль конкурента для Самуэля Умтити и Жерара Пике. «Блаугранас» будут внимательно следить за игрой футболиста.

Шкриньяр только прошлым летом перебрался в «Интер» из «Сампдории» за 18 млн евро. Он сходу забронировал место в основе «нерадзурри», проведя в этом сезоне уже 11 матчей и забив 2 гола.

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