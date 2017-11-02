Мане возобновил тренировки в общей группе

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, игрок получил травму в матче отборочного раунда чемпионата мира, играя в составе сборной Сенегала. Изначально предполагалось, что восстановление футболиста растянется на 6 недель, однако Мане хватило четырех.

Тем не менее, 25-летний сенегалец не выйдет на поле в матче 11-го тура АПЛ против «Вест Хэма» в ближайшую субботу - игроку необходимо сперва набрать форму.

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