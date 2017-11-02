Иммобиле пропустит матч с «Ниццей»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не попал в заявку на матч с «Ниццей». Игрок получил травму в игре с «Беневенто» и пропустит несколько недель.



Заявка «Лацио» на матч группового этапа Лиги Европы с «Ниццей» выглядит следующим образом: Гвидо Геррьери, Томас Стракоша, Иван Варгич, Баштуш, Стефан де Врей, Луис Фелипе, Джордан Лукаку, Адам Марушич, Патрик Габаррон, Штефан Раду, Лук Крекко, Лукас Лейва, Луис Альберто, Сенад Лулич, Сергей Милинкович-Савич, Алессандро Мурджа, Марко Пароло, Фелипе Кайседо, Нани, Симоне Паломби.

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