Мирабелли: «Ни у кого нет волшебной палочки»

Директор «Милана» Массимилиано Мирабелли не согласен с критикой в адрес клуба и руководства.

«Команда постепенно доказывает, что у нее есть характер. Мы четко представляем свои цели. Понимали, что будет нелегко заставить всех новичков сразу играть слаженно. Но у нас хорошая команда, хороший тренер. Надеемся удовлетворить болельщиков. Это сложно. Но верим, что справимся с задачей. Ни у кого нет волшебной палочки. Мы создали эту молодую команду, чтобы начать новую эру».

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