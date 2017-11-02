Агуэро: «Нет предела количеству голов, которые мне по силам забить»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, накануне ставший лучшим бомбардиром в истории клуба (178 забитых мячей), отметил, что готов и дальше колотить голы с завидной регулярностью:

«Нет предела количеству голов, которые мне по силам забить. Могу ли я добраться до отметки в 200 забитых мячей? Возможно, надеюсь. Мне нужно продолжать играть так, как сейчас, ведь до декабря нас ждет большое количество матчей.

Однако самое важное для меня - титулы. Если я забиваю, а мы побеждаем, я счастлив. Но все в порядке, даже если я не забиваю, а команда все равно побеждает».

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