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Гамшик: «„Манчестер Сити“ наказывал за каждую ошибку»

сегодня, 19:08
НаполиНаполи2 : 4Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:4) в матче Лиги чемпионов.

«Мы будем сражаться в группе до конца, потому что еще есть шанс на плей-офф. В первые полчаса играли исключительно хорошо. Думаю, это был лучший отрезок в „Наполи“. Жаль, что за это время забили всего один гол. Мелкие детали оказались решающими. „Сити“ проявил себя отличной командой. Он наказывал за каждую ошибку. У „Шахтера“ еще есть преимущество перед нами, но у нас будет шанс».

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 19:45
На то он и МС.
Cules2013
сегодня в 19:26
если бы Сити наказывал за все ваши ошибки, вы бы оба матча позорно проиграли.
доказывайте свою силу на деле. желать удачи вам не буду, Шахтёр, как минимум, не менее достоин пройти дальше. А у вас есть шанс взять Скудетто, вот и дерзайте.
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