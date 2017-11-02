Гамшик: «„Манчестер Сити“ наказывал за каждую ошибку»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:4) в матче Лиги чемпионов.

«Мы будем сражаться в группе до конца, потому что еще есть шанс на плей-офф. В первые полчаса играли исключительно хорошо. Думаю, это был лучший отрезок в „Наполи“. Жаль, что за это время забили всего один гол. Мелкие детали оказались решающими. „Сити“ проявил себя отличной командой. Он наказывал за каждую ошибку. У „Шахтера“ еще есть преимущество перед нами, но у нас будет шанс».

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