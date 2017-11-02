Агент: «Шкриньяр в „Барселоне“? Этого не произойдёт, у него есть голова на плечах»

Агента защитника «Интера» Милана Шкриньяра отрицает, что его клиент может перебраться в «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб заинтересовался словаком.

«Шкриньяр в „Барселоне“? Этого не произойдет.

У него есть голова на плечах, он не позволит себе сменить команду, это невозможно. Я очень доволен тем, какое влияние он оказывает на игру „Интера“».

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