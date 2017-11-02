Спортдир «Шальке-04»: «Cделали всё, чтобы сохранить Горецку. Больше нечего предпринять»

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель заявил, что клуб из Гельзенкирхена всеми силами пытается удержать в команде полузащитника Леона Горецку, однако, судя по всему, игрок вскоре сменит клубную прописку:

«Мы сделали все, что в наших силах, чтобы сохранить игрока. Больше мы ничего предпринять не можем.

Мы пытаемся убедить его остаться, в том числе, предлагая более выгодные финансовые условия. Пытаемся убедить его остаться, не оказывая давление на Леона».

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